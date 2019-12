Metroid Prime 4, scenari affidati a un team di sviluppo esterno?

Metroid Prime 4 potrebbe arrivare prima di quanto ci si aspetti: sembra che Retro Studios abbia affidato la realizzazione degli scenari del gioco a un team di sviluppo esterno.



L'operazione, rivelata da un annuncio lavorativo, consentirà di velocizzare la produzione di Metroid Prime 4 dopo la notizia dell'azzeramento dei lavori, che ha fatto temere il peggio sul fronte delle tempistiche.



Il candidato che Retro Studios sta cercando dovrà, non a caso, occuparsi di controllare i contenuti esternalizzati per assicurarsi che riflettano la visione artistica desiderata dal team per il nuovo episodio della serie.



Questo tipo di strategia produttiva in realtà è molto comune e ne abbiamo visti svariati esempi negli ultimi tempi anche in casa Nintendo, per titoli come Super Smash Bros. Ultimate e The Legend of Zelda: Breath of the Wild.