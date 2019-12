Samsung Galaxy S11 e Fold 2, presentazione a febbraio 2020: nuova conferma? (rumor)

Nei prossimi mesi la società coreana Samsung dovrà mostrare al mondo (e poi commercializzare) alcuni dei suoi smartphone android top di gamma più attesi di sempre. Parliamo del Samsung Galaxy S11 (che potrebbe anche cambiare nome in S20) e del Galaxy Fold 2... ma quando verranno presentati?

La presentazione sembrerebbe già fissata a febbraio 2020: il primo rumor a puntare verso questo mese è stato di Ice Universe, particolarmente attendibile nel settore smartphone. Una nuova conferma arriva poi in queste ore, nuovamente tramite un rumor: la fonte è in questo caso il sito Yonhap News. Le trattative tra Samsung e i principali gestori della telefonia mobile coreani sarebbero già in corso, proprio per preparare la presentazione del nuovo Samsung Unpacked a febbraio 2020 negli Stati Uniti, forse il 14 febbraio 2020.

Salvo imprevisti, Samsung mostrerà nel corso dello stesso evento sia il Samsung Galaxy S11 (nei suoi tre modelli) che il Samsung Galaxy Fold 2, nuovo modello a conchiglia riveduto, corretto e potenziato del primo dispositivo lanciato sul mercato nel 2019.