Samsung Galaxy S11+ (o S20+) sempre più vicino: certificazione Bluetooth disponibile

L'arrivo del Samsung Galaxy S11+ sembra imminente, dato che in queste ore è arrivata ufficialmente la sua certificazione bluetooth. Analizziamo i dati a nostra disposizione e abbandoniamoci alle prime considerazioni, circa il prossimo smartphone android top di gamma targato Samsung.

Ogni anno Samsung presenta il suo nuovo smartphone di punta nel mese di febbraio: è quindi possibile che Samsung Galaxy S11+ venga mostrato, assieme alle sue varianti, proprio a febbraio 2020. La nuova serie di smartphone android, lo ricordiamo, potrebbe anche cambiare nome e passare a Samsung Galaxy S20 ed S20+. Prima della commercializzazione ovviamente servono diverse certificazioni: quella bluetooth è arrivata proprio in queste ore, confermando la presenza della connessione Bluetooth 5.0 (e poco altro, purtroppo).

Stando ai rumor attualmente disponibili, tutti da confermare, Samsung Galaxy S11+ (o S20+) dovrebbe possedere un display Dynamic AMOLED da 6,9" con refresh rate a 120Hz, un processore Exynos 990 in Europa e Qualcomm Snapdragon 865 nel resto del mondo, 12GB di RAM e ben cinque fotocamere posteriori. Vi terremo aggiornati non appena in possesso di maggiori dettagli.