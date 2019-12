Samsung Galaxy S11 o S20, presentazione a febbraio con il Galaxy Fold 2?

Samsung presenterà il Galaxy S11 (o S20) nel corso di un evento che si terrà a San Francisco l'11 febbraio 2020, e in tale occasione l'azienda mostrerà anche il Galaxy Fold 2.



La notizia arriva da un sito israeliano che indica questa strategia come un modo per catturare l'attenzione del pubblico in vista del Mobile World Congress di fine febbraio, dove i nuovi dispositivi potranno essere messi a disposizione dei visitatori per un'occhiata più approfondita.



Stando agli ultimi rumor, il Galaxy Fold 2 includerà uno strato di vetro protettivo sullo schermo al posto della plastica, ma per ulteriori dettagli bisognerà attendere.



Previsti per l'evento dell'11 febbraio anche i Galaxy Buds 2, i nuovi auricolari Bluetooth prodotti da Samsung che introdurranno alcune novità rispetto ai modelli precedenti.