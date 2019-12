Samsung, nuovo smartphone pieghevole a conchiglia rivelato da un leak

Samsung si prepara a lanciare uno smartphone pieghevole con fattore di forma a conchiglia, stando a un leak apparso in rete nelle scorse ore.



Come si vede nelle immagini, il dispositivo si piega in verticale anziché in orizzontale come il Galaxy Fold, assumendo dimensioni piuttosto compatte e tascabili una volta chiuso.



Le voci riguardanti un nuovo foldable prodotto dall'azienda coreana si rincorrevano già dallo scorso marzo e parlavano appunto di un device a conchiglia, nonché di un ulteriore terminale di fascia alta con caratteristiche simili.



Se non altro, il nuovo pieghevole di Samsung dovrebbe avere un prezzo più contenuto rispetto al già citato Galaxy Fold, effettivamente un dispositivo non alla portata di tutti.