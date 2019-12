Remothered: Broken Porcelain, il nuovo trailer Home for the Holidays

Modus Games e Stormind Games hanno mostrato un nuovo trailer del survival horror Remothered: Broken Porcelain, sequel previsto su PC, PlayStation 4 e Xbox One nel 2020.



I futuri clienti dell'Ashmann Inn oggi avranno la possibilità di fare un tour del luogo per scoprire come sono le stanze, assaporare l'atmosfera che si respira tra quelle mura, annusare i segreti inconfessabili e le minacce soprannaturali.



Si percepiscono gli oscuri misteri che condividono l'edificio e i suoi residenti, l'onnipresente sensazione di tensione che pervade ogni stanza renderà il soggiorno indimenticabile.



Remothered: Broken Porcelain segue e precede gli eventi del classico survival horror di culto Remothered: Tormented Fathers, ampliando un universo affascinante ispirato dalle tematiche classiche e ai protagonisti più impattanti di questo genere.



Jennifer, la nuova custode dell'Ashmann Inn si unirà alla nostra eroina Rosemary per una nuova avventura. Scopri i nuovi personaggi principali e altro ancora ripercorrendo la sinossi dei personaggi pubblicata il mese scorso da Modus Games, visitando il sito ufficiale.