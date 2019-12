Honkai Impact 3rd, data di uscita su PC e trailer di lancio

Honkai Impact 3rd, lo spettacolare action game sviluppato da miHoYo, farà il proprio debutto su PC a breve: l'uscita è fissata al 26 dicembre tramite la piattaforma GameLoop.



Come illustra anche il trailer di lancio, Honkai Impact 3rd è un titolo che attinge a classici come Bayonetta per consegnarci un gameplay frenetico e coinvolgente, fatto di combo e schivate da eseguire all'ultimo istante.



La nuova versione del gioco supporterà il cross-play, il che significa che sarà possibile cominciare una partita su PC e continuarla su mobile, o viceversa. Rimane da capire se la struttura rimarrà invariata, perché potrebbe risultare poco adatta a un contesto fisso.



Parliamo ad ogni modo di un grande successo, in grado di totalizzare finora oltre 200 milioni di download fra App Store e Google Play Store.