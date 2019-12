Darksiders Genesis, il trailer con i giudizi della stampa

THQ Nordic ha rilasciato un nuovo trailer di Darksiders Genesis con i giudizi espressi dalla stampa specializzata al lancio dell'edizione PC, avvenuto lo scorso 5 dicembre.



Allo stato attuale il gioco è valutato molto positivamente anche su Steam, dove ha ricevuto ottime valutazioni anche da parte della community dei giocatori.



Nella nostra recensione di Darksiders Genesis per PC, Christian Colli ha scritto: "Se Airship Syndacate avesse curato di più la storia e gestito meglio un finale troppo frettoloso, Darksiders Genesis sarebbe potuto facilmente diventare uno dei migliori esponenti della serie.



A fronte di un budget ristretto che si riflette nel prezzo contenuto, è comunque un esperimento riuscito con una durata di tutto rispetto che forse vuole essere soprattutto un tentativo di conciliare la struttura tradizionale con la futura necessità di riunire i quattro cavalieri dell'Apocalisse in un solo titolo, come profetizzato nel finale del primo episodio quasi dieci anni fa. Limando qualche sbavatura, il team di Madureira potrebbe tranquillamente sfruttare questa impostazione per darci quel capitolo finale che aspettiamo da tanti anni."



Vi ricordiamo che Darksiders Genesis uscirà anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch il 14 febbraio 2020.