PlayStation Store, nuovi giochi: Untitled Goose Game e Wattam

PlayStation Store è protagonista di un aggiornamento piuttosto ricco, considerato il periodo natalizio: i nuovi giochi sono molto interessanti, in particolare il divertente indie Untitled Goose Game e Wattam , l'ultima fatica del creatore di Katamari Damacy. Untitled Goose Game (14,99 euro in offerta lancio) è l'indie game sulla bocca di tutti, un irriverente mix di azione e puzzle in cui, al comando di un'oca dispettosa, dovremo cercare di sconvolgere la vita degli abitanti di un tranquillo villaggio britannico. Tranquillo fino al nostro arrivo, sia chiaro. Caratterizzato da uno stile low poly molto gradevole, cartoonesco e colorato, che si sposa alla perfezione con le atmosfere irriverenti proposte dall'esperienza, il gioco sviluppato da House House ci vedrà rubare svariati oggetti a persone ignare che poi si metteranno disperatamente a cercarle, disturbare la quiete pubblica in tanti modi diversi, attivare interruttori che nessuno dovrebbe toccare e altro ancora, in un crescendo di risate e situazioni fuori di testa.

TRAX (14,99 euro) è invece un interessante simulatore di pista elettrica, in cui potremo sbizzarrirci a creare tracciati differenti, costruendoli pezzo per pezzo oppure utilizzando un sistema di generazione automatica, per poi gareggiarvi con una serie di veicoli. Le regole sono uguali a quelle reali: bisogna dosare l'acceleratore per evitare di essere sbalzati nelle curve improvvise, perdendo così secondi preziosi rispetto agli avversari. Jurassic World Evolution: Edizione Jurassic Park (64,99 euro), infine, è l'edizione arricchita di Jurassic World Evolution , l'avvincente simulazione basata sulla saga cinematografica di Jurassic Park , che in questa versione include anche l'omonima espansione. Nel corso della campagna rivedremo le iconiche ambientazioni dei film e dovremo creare un nuovo parco tematico, stando attenti a evitare i soliti incidenti e producendo entrate costanti grazie alle visite dei turisti.

Le offerte

I Saldi Natalizi termineranno il 24 dicembre e abbiamo già affrontato il tema in più occasioni nelle scorse settimane, ma la lista dei giochi in promozione è così abbondante che non mancheranno neppure stavolta gli spunti di discussione per qualche nuova segnalazione.



Cerchiamo dunque una prospettiva diversa e ordiniamo i titoli per prezzo crescente: anche così spuntano fuori offerte davvero interessanti, come SteamWorld Dig, l'ormai classico di Image & Form, disponibile ad appena 2,24 euro anziché 8,99.

Oppure Zombie Vikings, l'esilarante picchiaduro a scorrimento di Zoink!, che è possibile portarsi a casa per appena 2,39 euro anziché 11,99; o ancora Beyond Eyes, l'originale avventura che ci mette nei panni di una ragazza non vedente, acquistabile per soli 2,99 euro anziché 12,99.



Troviamo poi Anomaly 2, l'eccellente tower offense di 11 bit studios, gli autori di This War of Mine e Frostpunk, disponibile a 2,79 euro anziché 13,99; Dead Nation: Apocalypse Edition, il twin stick shooter post-apocalittico di Housemarque, che viene via a soli 4,99 euro anziché 14,99; o magari Journey, la coinvolgente e ispiratissima esperienza narrativa di thatgamecompany, disponibile a 3,99 euro anziché 14,99.