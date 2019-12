Code Vein per PC, versione demo resa disponibile da Bandai Namco

Bandai Namco ha rilasciato una versione demo di Code Vein, ora disponibile per il download su PC tramite Steam.



Questa demo permetterà ai giocatori di sperimentare e divertirsi con la Creazione del personaggio, portando così in "vita" il proprio Redivivo, e testare le proprie abilità durante l'esplorazione di una sezione iniziale del gioco - sia da solo che con un amico tramite la co-op online.



La zona speciale - Depths: Town of Sacrifice sarà anche esplorabile: in questo modo i giocatori potranno combattere contro i boss sconfitti in precedenza per acquisire nuove armi, materiali e foschia. Tutti i personaggi creati nella demo saranno trasferibili nel gioco completo.



Code Vein è disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One dallo scorso settembre. Per approfondirne i contenuti potete consultare la nostra recensione, a cura di Simone Pettine.