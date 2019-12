Microsoft: Satya Nadella è la persona dell'anno, secondo il Financial Times

Il Financial Times ha nominato il CEO di Microsoft, Satya Nadella, persona dell'anno per il 2019.



Il quotidiano britannico ha rimarcato il successo finanziario ottenuto dalla casa di Redmond negli ultimi dodici mesi, rimarcando la costante crescita dell'azienda da quando lo stesso Nadella ha assunto le redini sei anni fa.



Come viene spiegato, l'attuale amministratore delegato di Microsoft ha contribuito a creare nuovi obiettivi per la società e ad instaurare una cultura aziendale rinnovata seguendo un percorso umile e più pragmatico.



Secondo il Financial Times, Nadella ha riportato Microsoft alle sue origini, come azienda principalmente impegnata nella creazione di software. "In una società definita da intense rivalità, esibizioni di mera ambizione e concorrenza spietata, lo stile semplice e collaborativo di Nadella si è distinto", si legge nel pezzo. "È stato fondamentale nella nuova cultura che ha cercato di portare all'azienda".