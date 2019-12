Xbox Series X, Microsoft conferma che la nuova console si chiama semplicemente Xbox

Xbox Series X non è il nome della nuova console di Microsoft, che si chiamerà semplicemente Xbox. La chiarificazione è arrivata da Microsoft stessa che, per voce di uno rappresentate, ne ha parlato con Business Insider.



Microsoft: "Il nome che portiamo nella prossima generazione è semplicemente Xbox. E ai Game Awards avete visto quel nome prendere vita nella Xbox Series X."



La prossima Xbox si chiamerà semplicemente Xbox, come il primo modello. Series X indica quindi una famiglia di macchine, come confermato da Microsoft stessa: "Similmente a quanto i fan hanno visto con la generazione precedente, il nome 'Xbox Series X' dà spazio all'arrivo di altre console in futuro."



Insomma, sembra proprio che Microsoft voglia ripetere l'esperienza di Xbox One X anche nella nuova generazione. Evidentemente la considera positiva e ha dato i risultati sperati. Quindi aspettiamoci una generazione più fluida per Xbox, con più macchine lanciate sul mercato nel corso del suo ciclo di vita.