PewDiePie cancella il suo account Twitter, dopo l’annuncio della rottura con YouTube

Dopo l'annuncio della volontà di prendersi una pausa da YouTube, Felix 'PewDiePie' Kjellberg ha cancellato il suo account Twitter, per poi ripristinarlo subito dopo. In realtà, prima del gesto, il noto youtuber aveva criticato aspramente Twitter e le sue politiche in un video. Va anche detto che per sua stessa ammissione non utilizzava Twitter in alcun modo e che il mantenimento del profilo serviva soltanto per evitare il crearsi dei classici account fake, che piagano la vita dei poveri VIP della rete e non solo.



PewDiePie su Twitter: "Vieni premiato per aver detto cose che ti fanno sembrare virtuoso, piuttosto che per esserlo. Questo spiega perché il sito è diventato una cloaca di opinioni. Quante volte quelli che si vantano delle loro virtù, in realtà non sono tali nel loro privato? Ci sono così tanti youtuber che potrei citare."



A gennaio PewDiePie si prenderà una pausa da YouTube, non si sa quanto lunga. Il motivo ufficiale è la sua stanchezza, ma non si sa se ci sia sotto anche dell'altro. Comunque la si pensi, si tratta di una notizia importantissima, visto che stiamo parlando del più influente intrattenitore del mondo.