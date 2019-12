Pokémon Spada e Scudo, Dynamax bandite dalle competizioni di Smogon con l'87% dei voti

La comunità di Smogon ha bandito la meccanica Dynamax dalle competizioni di Pokémon Spada e Scudo perché crea degli squilibri troppo forti con i Pokémon. Smogon è una delle comunità più attive sulla scena dei Pokémon, e una vera istituzione quando si parla di tornei.



Come spesso accade, la comunità è stata chiamata a votare sulla questione Dynamax in modo formale. Ne è risultato un vero e proprio plebiscito, con ben l'87% dei votanti che ha chiesto l'esclusione della meccanica dalle competizioni. L'obiettivo è sempre lo stesso, creare delle regole valide per la comunità di Smogon che equilibrino il più possibile le gare tra gli aderenti.



"Le ragioni dietro il bando di Dynamax riguardano l'aumento di potenza, l'impatto degli effetti secondari di ogni sua mossa, il miglioramento della difesa dato dal raddoppio dei punti vita ottenuto da chiunque lo usi, e l'imprevedibilità dovuta alla possibilità di usare Dynamax con qualsiasi Pokémon in qualsiasi momento del gioco."



Insomma, la caratteristica più pubblicizzata di Pokémon Spada e Scudo sarebbe devastante per i tornei. Ovviamente chi vorrà potrà continuare a utilizzarla anche su Smogon in ambiti informali, ma non ne nei tornei ufficiali.



The results of our latest suspect test are in: with 241 votes and a 86.7% majority, Dynamax and Gigantamax have been removed from SS OU.



Results:https://t.co/V9ViQUUuX2



Explanation & Information:https://t.co/Uu5QkoywUA pic.twitter.com/TKpQpLs2dP — Smogon University (@SmogonU) December 17, 2019