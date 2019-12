Kena Mobile: promozione con costo di attivazione, SIM e primo mese gratis, tutti i dettagli

Torna disponibile un'utilissima promozione per tutti i nuovi clienti di Kena Mobile, che a conti fatti potranno cominciare ad usufruire di tutti i servizi dell'operatore in questione senza costi aggiuntivi e con quelli iniziali minimi. Vi forniamo tutti i dettagli del caso in questo rapido articolo.

Nel momento in cui scriviamo e fino a nuovo ordine, Kena Mobile prevede una serie di bonus per chi effettua l'attivazione di una nuova offerta online. Si tratta, nell'ordine, di: costo di attivazione gratuito, SIM Kena Mobile gratuita e primo mese di abbonamento gratis. Tutto ciò è valido per le offerte di Kena Mobile qui di seguito riportare: Kena 5.99 Flash Promo, Kena Voce 4.99 Promo e Kena 13.99 Promo.

Si tratta di un'iniziativa finalizzata a festeggiare a dovere il Natale 2019, difatti sul sito ufficiale Kena Mobile riporta la frase: "Con Kena è già Natale, 1° mese gratis su tutte le offerte". Di offerte interessanti non ne mancano, per esempio Kena 5.99 Flash Promo propone minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, SMS altrettanto illimitati verso tutti e 70 GIGA di internet mensili, al prezzo di 5,99 euro al mese.