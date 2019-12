Fortnite: Innalza il tuo stendardo per conquistare i luoghi di schianto del caccia TIE

Si chiama Innalza il tuo stendardo per conquistare i luoghi di schianto del caccia TIE, ed è una delle nuove sfide di Epic Games pensate per la collaborazione tra Fortnite Capitolo 2 e Star Wars. In questa rapida guida vi spiegheremo in cosa consiste la missione, come completarla facilmente e velocemente, e come sopravvivere il più a lungo possibile durante il tentativo.

Per completare la sfida Fortnite x Star Wars Innalza il tuo stendardo per conquistare i luoghi di schianto del caccia TIE dovrete come prima cosa raggiungere uno dei punti in cui i TIE si sono schiantati sulla mappa di gioco di Epic Games (ciò è avvenuto nel corso dell'evento di sabato scorso). Raggiunto il luogo, troverete dei Trooper a pattugliare l'area: sono di solito cinque, armati di blaster e semplicemente letali. Non pensate neanche lontanamente di poterli raggiungere disarmati per poi picconarli, vi elimineranno subito.

Ecco invece come dovrete agire: atterrate nei paraggi e munitevi di armi e munizioni. A questo punto raggiungete il punto di schianto del TIE ed eliminate tutti i Trooper. Solo da questo momento lo stendardo sarà sbloccato nell'area: interagite con la bandiera e avrete portato a termine il compito. Considerate che una volta innalzato, uno stendardo non può più essere cambiato: dunque se un vostro nemico avrà già raggiunto il luogo, avrete perso la vostra occasione. Un modo furbo per completare la sfida (ma poco etico) è attendere che dei nemici umani eliminino i Trooper, per poi correre ad innalzare il vostro stendardo senza farvi vedere. Il video qui di seguito riportato vi mostra la posizione di tutti i punti di schianto dei TIE.