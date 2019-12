Fortnite Salva il Mondo: come sbloccare Kurohomura di Battle Breakers

Continuano le collaborazioni tra Fortnite Capitolo 2, Fortnite Salva il Mondo e Battle Breakers: non c'è da stupirsi, dato che quest'ultimo titolo mobile recentemente pubblicato su dispositivi android e iOS appartiene ad Epic Games. In questa rapida guida vi spieghiamo come sbloccare Kurohomura... perché voi sapete di chi si tratta, non è vero?

Va bene, partiamo dall'inizio. Tempo fa Epic Games offrì gratuitamente ai giocatori di Fortnite Salva il Mondo il nuovo eroe Razor: per sbloccarlo bastava raggiungere su Battle Breakers un certo livello di gioco, collegando il proprio account Epic. La stessa procedura si ripete in questi giorni: ora potete ottenere Kurohomura su Salva il Mondo, basterà raggiungere il livello 50 su Battle Breakers. Ciò richiederà un minimo di dedizione, farming e grinding.

Non ci sono limiti di tempo per il momento alla nuova collaborazione tra Fortnite Salva il Mondo ed Epic Games. Considerate inoltre che presto queste Skin arriveranno anche su Battaglia Reale, ma a pagamento.