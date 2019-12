Pokémon GO: Gible Shiny disponibile a sorpresa, come ottenerlo

Nel corso della notte gli sviluppatori di Niantic Labs hanno deciso di fare una sorpresa a tutti i giocatori di Pokémon GO, il titolo mobile sviluppato e pubblicato gratuitamente sui dispositivi android e iOS. La sorpresa in questione è Gible Shiny, ora disponibile per tutti senza limitazioni.

La versione cromatica di Gible era attesa per uno dei Community Day del prossimo anno di Pokémon GO, o per un evento speciale a tempo limitato a tema. Invece nel momento in cui scriviamo è già disponibile: per ottenere Gible Shiny bisognerà o cercare l'esemplare allo stato selvatico o schiudere le uova da 10KM. In entrambi i casi, comunque, servirà una massiccia dose di fortuna, dato che lo shiny rate non è attualmente aumentato.

Gible Shiny va ad affiancarsi a molti altri stimoli per riprendere a giocare con Pokémon GO, in questi giorni: questa sera in Italia debutterà Virizion nei Raid Leggendari di Livello Cinque, e in generale i tanti eventi di dicembre 2019 stanno per avere inizio.