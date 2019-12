Square Enix ha registrato il marchio NieR in Giappone, annuncio in arrivo?

Square Enix ha registrato il marchio NieR in Giappone. Probabilmente sta per annunciare qualcosa di relativo alla serie di Yoko Taro, ma attualmente non è possibile dirlo con certezza. Del resto è risaputo che Taro sta lavorando a un nuovo progetto dal lancio di NieR: Automata, quindi prima o poi dovrà svelarlo.



Square Enix ha chiesto la registrazione del marchio NieR il 29 novembre 2019, ma la domanda è diventata di pubblico dominio oggi. Purtroppo non ci sono altre informazioni da riportare, ma gli eventi degli ultimi giorni fanno capire che qualcosa dietro le quinte si sta muovendo.



A inizio mese è stato aperto il sito del decimo anniversario della serie NieR. Attualmente contiene solo dei link ai vari capitoli e una cronologia, ma è evidente che nasconda di più di ciò che si vede.



Difficile dire se sia in lavorazione un nuovo capitolo della serie, il remake del primo NieR o magari una raccolta con anche i Drakengard (la serie NieR nasce da uno dei finali del primo Drakengard, detta in breve). Staremo a vedere.