Dragon Ball Super, anche il doppiatore di Goku al Jump Festa, annuncio in arrivo?

Sono questi giorni di grande attesa, per i fan di Dragon Ball Super: in tantissimi sperano ormai in un annuncio imminente riguardo la nuova stagione dell'anime. Il franchise di Akira Toriyama, difatti, ha concluso l'anime con il Torneo della Sopravvivenza degli Universi, ma i lettori del manga sanno benissimo come la storia stia continuando.

Una nuova notizia in queste ore torna a smuovere le acque: il doppiatore giapponese di Goku, Masako Nozawa, sarà presente al Jump Festa. Il doppiatore di Vegeta aveva già aumentato a dismisura l'hype dei fan, quando giorni fa disse di tenere d'occhio l'evento nipponico perché avrebbe dimostrato di essere il più forte. Aumentano quindi le possibilità di un annuncio importante: che proprio in questa occasione venga svelato il nuovo progetto dedicato al mondo di Dragon Ball? Del resto non riusciamo a pensare ad un'occasione migliore del Jump Festa.

Intanto il nuovo capitolo del manga di Dragon Ball Super arriverà nei prossimi giorni, e porterà avanti l'arco narrativo dei Galactic Patrol e di Moro, il divoratore di pianeti. Riusciranno Goku e Vegeta a sconfiggerlo una volta per tutte?