Fortnite: Carlino e Prosciutto Festivo nel negozio del 17 dicembre 2019

Un nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2 nel momento in cui scriviamo è disponibile, ed è dunque arrivato il momento di dare un'occhiata più da vicino a tutti i contenuti proposti dagli sviluppatori di Epic Games nella giornata di oggi, martedì 17 dicembre 2019.

Nel negozio di Fortnite Battaglia Reale di oggi, come prima cosa, troverete la Skin Carlino: il costume debuttò negli scorsi mesi, al prezzo di 1500 V-buck, circa 15 euro al cambio. Ma adesso ha uno stile inedito, perfetto per le festività di natale 2019 ed incluso nel prezzo. Inoltre potreste valutare anche l'acquisto del suo nuovo strumento raccolta/piccone annesso, e cioè Prosciutto Festivo: costa 1200 V-buck, circa 12 euro al cambio. I balletti del negozio di oggi sono infine Glitter, Mulinello e Vero Amore.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite di oggi 17 dicembre 2019, con rispettivi prezzi. Ricordate che nel momento in cui scriviamo sono già disponibili le sfide di Star Wars e le missioni Estendi Obiettivi.

Ready for the festivities 🍖



Check out the Doggo Outfit with a new additional Style and the new Holiday Ham Pickaxe in the Item Shop now! pic.twitter.com/W50pl8Yzcb