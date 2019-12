TIM: 10 euro di ricarica bonus con MyTIM, il 17 e 18 dicembre 2019

Torna una nuova promozione lanciata da TIM, l'operatore storico italiano, e ancora una volta è legata alle ricariche telefoniche. Scopriamo di cosa si tratta: in questo articolo vi forniamo tutti i dettagli che dovete conoscere. E sappiate che potrete ottenere 10 euro di credito telefonico gratis.

Solo nelle giornata di oggi 17 dicembre 2019 e di domani 18 dicembre 2019, i clienti TIM potranno ottenere 10 euro di ricarica bonus: sarà sufficiente attivare il servizio TIM Ricarica Automatica. Altre condizioni importanti di questa offerta: bisogna effettuare una ricarica TIM di almeno 15 euro, e bisogna farlo utilizzando l'app MyTIM (disponibile gratuitamente su dispositivi mobile android e iOS).

Il lato negativo della questione è che tutti gli altri clienti TIM che abbiano già attivato in precedenza il servizio di ricarica automatica saranno automaticamente esclusi dalla promozione, così come tutti coloro che non utilizzano l'App MyTIM per le ricariche telefoniche. Entro 24 ore dalla ricarica il cliente riceverà i 10 euro di credito bonus, in formato gratuito.