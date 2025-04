L’autore di NieR: Automata teme che le intelligenze artificiali facciano estinguere gli sviluppatori di videogiochi

Yoko Taro, l'autore tra gli altri di NieR: Automata, ha avuto modo di parlare dell'impatto delle intelligenze artificiali generative sullo sviluppo dei videogiochi con altri autori giapponesi: Kotaro Uchikoshi (Zero Escape), Kazutaka Kodaka (Danganronpa) e Jiro Ishii (428: Shibuya Scramble), esprimendo i suoi timori per il rischio di estinzione della figura dello sviluppatore come la conosciamo in un prossimo futuro.