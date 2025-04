Il canale Wii Homebrew Channel è nei guai, avendo sfruttato del codice software rubato

Nonostante Wii sia stata ormai abbandonata da tempo, ha continuato a godere di un certo supporto da parte della community homebrew, anche grazie al canale Homebrew Channel rimasto sempre piuttosto attivo, almeno finora: adesso si trova infatti nei guai, considerando che si basa su alcune parti di codice di software rubato.

Il canale in questione è una piattaforma software che consente di ottenere contenuti creati dagli utenti, tra software amatoriale e anche elementi inediti ma non ufficiali per vari giochi.

Nonostante si tratti di elementi sempre molto rischiosi da gestire in prossimità di Nintendo, finora il canale Homebrew è riuscito a rimanere aperto anche perché sembrava interamente costruito su basi gratuite e prive di diritti d'autore, fino a questi giorni.