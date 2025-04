Ex FromSoftware ha dichiarato che il suo Rise of Rebellion è un insuccesso e che l'editore non lo supporterà

L' ex FromSoftware Hytacka ha speso parole amare per i risultati del lancio di Rise of Rebellion , andato davveto male, tanto da essergli costato il supporto dell'editore Kodansha. Il gioco è arrivato su Steam il 22 aprile, quindi circa una settimana fa, ma ha venduto davvero poco e ha ricevuto delle recensioni abbastanza critiche dai giocatori. Il risultato è che Kodansha non finanzierà più i suoi futuri progetti.

Un clamoroso insuccesso

Hytacka vuole comunque rimanere attivo nel mondo dello sviluppo di videogiochi, ma a questo punto dovrà muoversi in modo diverso, cercando fondi altrove o ridimensionando i suoi progetti.

Rise of Rebellion è un gioco d'azione 3D single player economico (costa meno di 10 euro), che si era messo in mostra per il suo sistema di combattimento, vicino a quello dei souls. Del resto è stato sviluppato da uno degli autori di Dark Souls 3. Purtroppo attualmente ha solo il 41% di recensioni positive, sulle appena 128 ricevute.

Anche il picco massimo di giocatori non è proprio altissimo, per usare un eufemismo, visto che ha raggiunto massimo quota 201 e attualmente viaggia regolarmente sotto ai 100. A una settimana dal lancio sono davvero pochi.

Hytacka non ha svelato le vendite effettive, che difficilmente avranno superato le 10.000 copie, visti i numeri riportati. Anzi, usando il metodo di stima più diffuso per le vendite su Steam, ossia quello di moltiplicare per 30 il numero di recensioni, otteniamo una cifra inferiore alle 5.000 copie. Considerando che era stato inserito in 40.000 liste dei desideri circa e che lo sviluppatore sperava di vendere almeno 100.000 copie, è un risultato davvero scarso.

A parte la qualità del titolo, che probabilmente è stato penalizzato dalle aspettative legate al suo sviluppatore, purtroppo Rise of Rebellion è uscito in un periodo sfortunato, in cui si è scontrato con i lanci di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered e Clair Obscur: Expedition 33, che hanno monopolizzato la scena.

Se vi interessa, dategli comunque uno sguardo su Steam.