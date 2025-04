ASUS presenta una RTX 5080 in edizione speciale a tema DOOM: The Dark Ages

La ROG Astral GeForce RTX 5080 DOOM Edition è stata realizzata come parte dei festeggiamenti per il 30° anniversario delle schede grafiche ASUS oltre che per celebrare il lancio del gioco, fissato per il 15 maggio.

ASUS ROG, Bethesda e id Software hanno unito le forze per presentare un'edizione speciale della scheda grafica ROG Astral RTX 5080 a tema DOOM: The Dark Ages , caratterizzata da colori, illustrazioni e decorazioni a tema con il nuovo infernale sparatutto in arrivo il prossimo mese.

I dettagli della scheda e del bundle

Il lancio è in programma per domani, 29 aprile, alle 11:00 italiane. Per il momento non è stato indicato un prezzo ufficiale, ma se siete interessati potrete acquistarla a questo indirizzo.

Il prodotto sarà offerto esclusivamente tramite il Bethesda Gear Store, in un bundle che comprende una T-shirt esclusiva, un tappetino per il mouse, una riproduzione fedele della celebre keycard gialla, una skin di gioco unica denominata ROG DOOM Slayer Legionary e, in aggiunta, la possibilità di includere la Premium Edition del titolo.

La ROG Astral GeForce RTX 5080 DOOM Edition si distingue per colori e un'estetica ispirati all'iconico universo di DOOM. La scheda grafica esibisce combinazione cromatica di verde e oro. Sul backplate, troviamo l'artwork ufficiale del gioco, mentre le ventole sono caratterizzate da una vibrante tonalità di verde. Per completare l'opera con un ulteriore tocco di eleganza, la staffa di montaggio posteriore e il dissipatore di calore sono color oro.

Per il resto, lato performance e struttura è identica alla ROG Astral. Parliamo dunque di una GPU di fascia alta con 16 GB di memoria GDDR7 ideale per giocare in 4K e in 1440p, con la scheda gestisce in modo efficiente le temperature attraverso un sistema di dissipazione ottimizzato, caratterizzato da un design brevettato per la camera di vapore, un pad termico a cambiamento di fase, una dissipatore ad alta densità di alette e quattro ventole Axial-tech.