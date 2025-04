DOOM: The Dark Ages mostra per la prima volta il Cosmic Realm e un nemico inedito nel nuovo trailer

Hugo Martin, il game director di DOOM: The Dark Ages, ha raccontato qualcosa del gioco attraverso questo video e il post in questione, definendo peraltro questo il "miglior DOOM realizzato finora", nientemeno.

iD Software e Bethesda hanno pubblicato un nuovo trailer per DOOM: The Dark Ages , che mostra per la prima volta il livello Cosmic Realm e anche una nuova e inedita tipologia di nemico , con nuovi frammenti di gameplay che consentono di vedere qualcos'altro dell'atteso gioco.

Il nuovo trailer sul Cosmic Realm di DOOM: The Dark Ages

DOOM: The Dark Ages è composto da 22 livelli pieni di nemici e combattimenti epici, con situazioni alquanto differenti ma incentrati soprattutto sulla dinamica da sparatutto in prima persona classica per giocatore singolo, con una notevole dose di violenza e velocità, come da tradizione.

In questo capitolo troviamo comunque numerose innovazioni sul fronte del gameplay, come lo scudo-sega "Shield Saw", il flagello e nuovi fucili, nonché una storia decisamente sopra le righe che accompagna gli scontri in una maniera più intensa rispetto a quanto visto finora nella serie.

Il nuovo video si incentra in particolare sul Cosmic Realm, una nuova ambientazione che ci porta ad esplorare una strana architettura ciclopica in una sorta di dimensione lovecraftiana caratterizzata da segreti oscuri e nemici spietati.

Tra questi troviamo il Cosmic Baron, altro ospite speciale del trailer riportato qui sopra, in grado di usare attacchi psionici che possono bloccare i proiettili e costringono a utilizzare parate e contrattacchi in maniera tattica. Oltre il Cosmic Baron troviamo poi il Cacodemon, un ibrido tra le due dimensioni, progettato appositamente per questo gioco: si tratta di una massa fluttuante di terrore telepatico ancora più complessa da affrontare e contento di tentacoli.

Martin parla inoltre del nuovo motore idTech 8 e delle nuove potenzialità offerte da queste, che consentono di mettere in scena mondi ancora più vasti e con più elementi all'interno, sempre puntando comunque ai 60 frame al secondo.

Nei giorni scorsi avevamo visto il secondo trailer di DOOM: The Dark Ages ed è stato svelato anche il controller Xbox dedicato.