DOOM: The Dark Ages ha ricevuto il primo aggiornamento maggiore, che migliora il bilanciamento

id Software ha annunciato il lancio dell'Aggiornamento 1 di DOOM: The Dark Ages, la prima patch maggiore per il gioco, che introduce miglioramenti generali al bilanciamento, perfeziona il lato audio e corregge molti bug. Pubblicata anche la classica nota di rilascio, che è davvero lunga. Non è proprio una lettura appassionante, ma serve a chi volesse conoscere ogni singolo cambiamento apportato al gioco.