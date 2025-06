Disponibili i giochi gratis misteriosi dell'Epic Games Store del 5 giugno

La prassi è la solita: potrete riscattare i regali in questione a questo indirizzo entro una settimana, ovvero da oggi fino alle 16:59 di giovedì 12 giugno. Una volta fatto, saranno aggiunti alla libreria e saranno vostri per sempre.

Come ogni giovedì pomeriggio, Epic Games Store ha messo a disposizione dei nuovi giochi gratis per tutti gli utenti. Confermando le indiscrezioni emerse in rete poche ore fa, i titoli del 5 giugno sono Deathloop e Ogu e la Foresta Segreta .

Scopriamo i nuovi giochi gratuiti dell'Epic Games Store

Deathloop è uno sparatutto in soggettiva di Arkane Lyon. Nei panni di Colt saremo intrappolati in un misterioso loop temporale sull'isola di Blackreef, condannati a vivere lo stesso giorno in eterno. L'unico modo per interrompere questo ciclo è assassinare otto bersagli chiave prima che il giorno ricominci. Sarà dunque fondamentale imparare da ogni ciclo nuove strade, la posizione dei nemici e di armi, aggiustando di volta in volta il tiro fino ad arrivare alla "giornata perfetta". Nel mentre dovremo fare attenzione a Julianna, un'assassina che ha il compito di eliminarci e che può apparire in qualsiasi momento, anche controllata da un altro giocatore.

Ogu e la Foresta Segreta è una avventura 2D con personaggi disegnati a mano e una varietà di enigmi da risolvere. Il giocatore veste i panni di Ogu, un piccolo esploratore che deve stringere amicizia con creature saltellanti e affrontare nemici per svelare i misteri di un mondo fantastico. Il gioco offre diverse zone da esplorare, ognuna con la propria atmosfera e storia. Nel gioco saremo chiamati a risolvere enigmi che spaziano classici e originali, mentre il protagonista può indossare cappelli e maschere, alcuni dei quali conferiscono abilità speciali.

Che ne pensate dei regali di questa settimana dell'Epic Games Store? Fatecelo sapere nei commenti. Vi segnaliamo che è stato annunciato anche il gioco gratis del 12 giugno.