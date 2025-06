Epic Games Store ha annunciato il gioco gratis del 12 giugno, che vi manderà in terapia

Come sempre, lo potremo aggiungere alla nostra libreria e tenercelo per sempre, a patto di avere un account attivo e senza limitazioni.

Giovedì, tempo di regali dall' Epic Games Store , ma anche dell'annuncio dei regali della prossima settimana. Cosa potremo riscattare gratuitamente dal 12 al 19 giugno ? Gli appassionati di gestionali saranno felici di poter giocare a Two Point Hospital di Two Point Studios, il seguito spirituale di Theme Hospital che ha dato il via alla serie Two Point.

Creare e gestire un ospedale

In Two Point Hospital, il giocatore è chiamato a creare e gestire degli ospedali, cercando di far funzionare al meglio la sanità della Contea di Two Point.

Dovrà quindi ottimizzare le strutture per far crescere il flusso di pazienti, che permetteranno di guadagnare più denaro. Per farlo dovrà disporre i corridoi, le stanze e le aree d'attesa, allargando la struttura il più possibile e costruendone di nuove quando il successo lo permetterà.

Chiaramente si dovranno anche acquistare macchinari ed elementi decorativi, per rendere il luogo più piacevole per i malati.

Vediamo anche i requisiti di sistema:

Minimi: Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit Sistema operativo: Windows 7 64-bit Processore: Intel Core i3 6100 o AMD FX-4350 Memoria: 4 GB di RAM Scheda video: NVIDIA Geforce GT 1030, 2GB (Legacy: NVIDIA GeForce GTX 460) AMD RX550, 2GB (Legacy: AMD Radeon HD 6850) Integrata: Intel HD Graphics 630 DirectX: Versione 11 Memoria: 6 GB di spazio disponibile

Consigliati: Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit Sistema operativo: Windows 10 64-bit Processore: Intel Core i5 6600 o AMD Ryzen 1600x Memoria: 8 GB di RAM Scheda video: NVIDIA Geforce GTX 1060, 3 GB (Legacy: NVIDIA Geforce GTX 780, 4GB) AMD RX 580, 4 GB (Legacy: AMD R9 290X, 4GB) DirectX: Versione 11 Memoria: 6 GB di spazio disponibile



Per avere più dettagli, potete leggere la recensione di Two Point Hospital. Nel frattempo potete riscattare i giochi regalati questa settimana dall'Epic Games Store, in particolare Deathloop, un titolo che andrebbe citato più spesso.