Deltarune su Steam ha una percentuale impressionante di recensioni positive

Deltarune sta ottenendo un successo clamoroso su Steam, dove non solo è primo nella classifica globale dal momento del lancio, come già riportato, ma ha anche un'enorme percentuale di recensioni positive, tanto da essere uno dei giochi più apprezzati della piattaforma.

Deltarune racconta una storia parallela a quella di Undertale, l'opera precedente di Toby Fox. Per 23,99 euro, il pacchetto comprende quattro i capitoli, giocabili da subito, con altri che saranno aggiunti in futuro in forma completamente gratuita.