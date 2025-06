Microsoft coopera con l'UE e realizza un piano per rafforzare la sicurezza informatica sul territorio

L'azienda di Redmond offrirà una serie di strumenti in maniera gratuita ai 27 paesi dell'UE, al Regno Unito, ai Paesi EFTA (Svizzera e Norvegia) e al Vaticano e al principato di Monaco. L'obiettivo di questa mossa è quello di rafforzare la difesa contro le minacce digitali che, sempre con più assiduità, mettono in pericolo la sicurezza degli utenti. Le truffe proliferano e gli attacchi hacker sono, ormai, all'ordine del giorno.

Una nuova tappa per la gestione della sicurezza informatica sul territorio europeo è alle porte grazie alla collaborazione tra Microsoft e l'Unione Europea. Entrambe hanno partecipato attivamente alla realizzazione di un Programma Europeo per la Sicurezz a.

Le minacce secondo Microsoft

L'azienda di Redmond ha individuato una serie di minacce informatiche che potrebbero affliggere l'Europa nei prossimi anni e che, in parte, rappresentano già dei pericoli per i singoli stati. Il fenomeno degli attacchi hacker "sponsorizzati" da paesi come Russia, Cina, Iran e Corea del Nord contro le istituzioni pubbliche e contro alcune aziende, è alquanto preoccupante e la mossa dell'UE in collaborazione con Microsoft va proprio in questa direzione.

Inoltre, i più recenti attacchi informatici utilizzano anche l'intelligenza artificiale, in modo tale da renderli più sofisticati e complicati da difendere. E a proposito di IA e Microsoft, l'azienda ha annunciato la disponibilità pubblica di Bing Video Creator.