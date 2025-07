Un leak svela colorazioni e tagli di memoria di Samsung Galaxy S25 FE

Ci eravamo lasciati a gennaio di quest'anno con il debutto della nuova serie Samsung Galaxy S25, che comprendeva il modello standard, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra e il più recente Samsung Galaxy S25 Edge . Nel frattempo, un nuovo leak avrebbe tolto il velo alle colorazioni e alle diverse varianti di memoria di Samsung Galaxy S25 FE , il modello entry-level della serie attuale previsto in arrivo a breve sul mercato: scopriamone insieme tutti i dettagli e le specifiche attese.

Tra i miglioramenti più attesi troviamo un nuovo sensore frontale da 12 megapixel e una velocità di ricarica aumentata a 45 W di potenza : nessun cambiamento previsto per il processore, che dovrebbe essere ancora una volta Exynos 2400e , lo stesso visto su Samsung Galaxy S25 FE.

Secondo quanto dichiarato dall'informatore MysteryLupin sul social network X, il nuovo modello Samsung Galaxy S25 FE sarà disponibile rispettivamente nelle colorazioni Navy, Icyblue, Jetblack e White . Per fare un rapido confronto con il modello precedente, Samsung Galaxy S24 Fan Edition offriva le colorazioni Blue, Graphite, Gray e Mint. Quanto alle configurazioni, il nuovo modello sarà disponibile con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna , o in alternativa con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna , sulla base delle preferenze e delle esigenze del singolo utente: mancherà dunque la variante da 512 GB di memoria interna (proposta negli altri modelli), oltre che i 12 GB di RAM.

Quando uscirà Samsung Galaxy S25 FE

Al momento non disponiamo ancora di una data d'uscita ufficiale per Samsung Galaxy S25 FE, che dovrebbe comunque vedere la luce nel corso dei mesi autunnali.

Samsung Galaxy S25 FE

Come sempre vi ricordiamo che si tratta ancora di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno trovare una conferma (o eventuale smentita) da parte della compagnia produttrice sudcoreana. Non ci rimane dunque che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito da parte di Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.