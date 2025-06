Windows vi permetterà di disinstallare Microsoft Store ed Edge senza alcuna restrizione, grazie al DMA

Se già in precedenza era possibile disinstallare Edge, stavolta i nuovi aggiornamenti propongono comportamenti meno invasivi e altre novità volte a offrire un'esperienza più personalizzata e priva di limitazioni. Scopriamo tutti i dettagli in merito.

Arrivano importanti novità in casa Microsoft. Grazie al DMA (Digital Markets Act) gli utenti potranno godere di una maggiore libertà di scelta per quanto concerne la gestione del browser predefinito . Con un nuovo aggiornamento è infatti possibile disinstallare il Microsoft Store , nonché impostare un determinato browser predefinito senza alcuna limitazione.

Inoltre, impostando un browser diverso, quest'ultimo verrà automaticamente aggiunto alla barra delle applicazioni. Tra le novità più importanti troviamo anche la possibilità di disinstallare il Microsoft Store , mentre le applicazioni già installate potranno essere aggiornate tramite Windows Update, senza quindi dover ricorrere allo Store, chiaramente reinstallabile in qualsiasi momento.

Partiamo dall'impostazione di un browser predefinito, che non sia quindi Edge. Se dapprima il browser scelto era limitato a un certo tipo di file o link, stavolta non ci sono limitazioni . Ciò significa che potrete aprire il vostro motore di ricerca preferito a prescindere dalle estensioni o dai protocolli, anche eventuali PDF se sono supportati. Si parla quindi dei consueti .html, .http, .https, ma anche di .xml, .xht, .svg, .mhtml e altri ancora. Queste funzionalità sono già accessibili tramite la versione beta 26120.4151, ma entro luglio tutti gli utenti potranno usufruirne .

Ricerca personalizzata

Cambia anche il sistema di ricerca. Chi utilizza infatti la ricerca in Windows Search non dovrà più limitarsi ad Edge, browser predefinito. Stavolta i contenuti saranno aperti direttamente nel motore di ricerca da voi preferito e impostato.

Ad ogni modo è cambiata anche l'interfaccia, che ora propone diversi provider in base alle vostre preferenze, con la possibilità poi di ordinarli e modificarli. Lo stesso Edge si evolve: non riceverete più notifiche e inviti a rendere predefinito il browser. Queste modifiche valgono attualmente solo per l'UE e arriveranno su Windows 10 e 11.