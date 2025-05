John Carmack, genio e follia dello scultore di Doom

Quando ci lasciamo trasportare da un videogioco, dalle vicende che narra, dal suo sistema, dalle sue incredibili qualità audiovisive, fin troppo spesso tendiamo a dimenticare che dietro a tutto ciò si celano persone che hanno lavorato come dei forsennati per portare alla luce quella manciata di ore capaci di marcare a caldo il nostro vissuto. Pur facendo parte di un team stratificato e più o meno numeroso, è indubbio che ci siano uno o più volti che leghino il progetto nella sua interezza; un nome da attribuire a quella sequenza di codice che si trasforma su schermo in spettacolo videoludico. Proprio da qui vorremmo partire, dai nomi che sono stati capaci di scolpire l'industria a suon di idee rivoluzionarie e scoperte imprescindibili. Variamo questa nave dedita all'approfondimento dei creatori di videogiochi più influenti del settore con uno che la programmazione sembra avercela avuta da sempre nel sangue: John Carmack.

Piccoli, grandi passi Classe 1970, John Carmack è nato e cresciuto nell'area metropolitana di Kansas City. Sfrontato, arrogante e un pelo superbo, si mette nei guai già fin da giovane. A quattordici anni, accompagnato da un gruppetto di amici, tentò di rubare degli Apple II da una scuola. Con un cocktail di termite e vasellina, Carmack sciolse la finestra, ma il buco era troppo piccolo per uno dei suoi compagni. Aprirono così la finestra, unico passo falso di una rapina alla Rat Pack del Colpo Grosso con una spolverata di MacGyver. Colti in flagrante dalle forze dell'ordine, allertate da un allarme silenzioso, la banda del buco venne catturata. Dopo una valutazione psichiatrica, Carmack si fece un anno di riformatorio. Arrivato al college, capì ben presto che i corsi universitari non andavano al suo stesso passo, così mollò e si mise in proprio, cercando di sbarcare il lunario come programmatore freelance.

Alle porte degli inferi Negli anni Novanta ecco la svolta. Arrivò una chiamata da parte di Softdisk, un'azienda specializzata in disk magazines. I dirigenti volevano offrirgli un posto alla loro sede di Shreveport, Louisiana, venuti a conoscenza delle sue abilità attraverso dei dipendenti per i quali aveva lavorato in passato. Due giovani John: Romero e Carmack A convincerlo ad accettare il posto fu principalmente la conoscenza di tanti talenti emergenti del settore, tra cui John Romero e Lane Roath, che condividevano la sua quasi ossessione per la programmazione. Softdisk lo mise poco dopo a lavorare, assieme a Romero e altri, a una serie di videogiochi resi disponibili bimestralmente a un pubblico di abbonati.

Dal profondo Il team divenne sempre più affiatato, tanto da creare un vero e proprio sottogruppo di programmatori dal nome Ideas from the Deep (IFD). Le scoperte di Carmack in ambito grafico lato PC portarono a un bizzarro esperimento, portato avanti a braccetto con il collega Tom Hall durante le ore notturne. John Carmack circondato da monitor I due ricrearono l'intero primo livello di Super Mario Bros. 3 inserendo al posto di Mario un personaggio ideato da Romero per uno dei videogiochi Softdisk, Dangerous Dave. Mostrata a Romero la demo, intitolata Dangerous Dave in Copyright Infringement, il team di IFD decise di passare le notti a realizzare una versione più ampia da mandare nientemeno che a Nintendo come proposta di un possibile porting su PC. Ovviamente, la casa di sviluppo nipponica non voleva avere a che fare con ecosistemi al di fuori del suo, ma si congratulò per i risultati ottenuti da questo manipolo di smanettoni. Essere sviluppatori di videogiochi in erba negli anni Novanta Da questa "esperienza formativa" nacque un progetto parallelo, Commander Keen, videogioco del 1991 distribuito da Apogee Software (meglio conosciuta oggi come 3D Realms) tramite licenza shareware. Era chiaro che le redini di Softdisk stavano troppo strette a queste menti cariche di idee potenzialmente rivoluzionarie. Così Carmack, assieme a Romero e compagnia cantante, si staccarono da Softdisk per fondare la propria casa di sviluppo: id Software.

Scatenando l’inferno Ad id Software dobbiamo alcuni dei videogiochi più influenti e rivoluzionari del settore. Wolfenstein 3D è da molti considerato il primo sparatutto della storia; Doom ha rimodellato il concetto di videogioco agli occhi del pubblico generalista; Quake è stato un fenomeno e una rivoluzione capace di portare la piattaforma PC a un nuovo grado di competizione rispetto all'agguerrita concorrenza delle console casalinghe. Il dream team di id Software Dietro a tutti questi progetti c'era sempre, assieme a Romero, Hall e tutto lo strepitoso team id, John Carmack. La sua influenza era perlopiù tecnica. Ogni gioco riusciva a spingere in avanti l'asticella della grafica 3D su computer (e non solo). In un luogo con menti di questo calibro, però, è prevedibile che la polveriera, prima o poi, scoppi. Sono quattro anni che John Romero continua a correggere un suo ex collega sulla storia di Doom Infatti, già ai tempi del primo Quake, nel '96, Romero scese dal veliero senza capitano che era id Software all'epoca. Sandy Petersen si era proposto di mettersi al timone data la sua precedente esperienza a capo di un team, ma Carmack si rifiutò di cedergli il comando.

Oltre i videogiochi Nel 2013, Carmack decise di lasciare id Soft per dedicarsi a tempo pieno alla realtà virtuale, diventando direttore tecnico di Oculus VR. Carmack e il suo amato Oculus Proprio tra ZeniMax, che aveva acquisito id Software nel 2009, e l'allora Facebook, casa madre di Oculus, si era aperto un contenzioso: la prima accusava la seconda di aver rubato la proprietà intellettuale della sua realtà virtuale, in sviluppo presso la loro sede quando Carmack faceva ancora parte dell'azienda. Carmack ne uscì pulito, ma Oculus fu giudicata colpevole per vari altri capi d'accusa, tra cui la violazione di copyright e marchi. Carmack si toglie Oculus e nota che ci sono terre più interessanti da esplorare Nel 2019 lasciò il suo ruolo di direttore tecnico presso Oculus per dedicare più tempo al suo crescente interesse per l'intelligenza artificiale. Dopo un investimento di venti milioni di dollari, Carmack lascia definitivamente Meta per guidare Keen Technologies, la sua azienda interamente dedicata alla ricerca in ambito IA.