Sono quattro anni che John Romero continua a correggere un suo ex collega sulla storia di Doom

Sono ormai quattro anni che John Romero continua a correggere un suo ex collega di id Software sul racconto dei fatti riguardanti la storia di Doom . Stiamo parlando di Sandy Petersen, che si unì al team in un secondo momento rispetto alla fondazione dello stesso. Comunque sia, i due sui social continuano a punzecchiarsi sui fatti dello storico FPS, pur con degli attacchi estremamente educati, per quanto brutali.

Meme

Ne è nato anche un vero e proprio meme, molto amato dagli storici del settore: "Hi Sandy. I hope you're doing well. However, you are incorrect," che possiamo tradurre in "Ciao Sandy. Spero che tu stia bene. Tuttavia, hai sbagliato."

L'ultimo scontro tra i due c'è stato qualche giorno fa, quando Romero ha corretto Petersen sul racconto di chi ha scritto la backstory di Doom. Petersen ha detto di essersene occupato lui, ma il fondatore di id Software lo ha subito ripreso: "Ciao Sandy. Spero che tu stia bene. Tuttavia, hai sbagliato. Fu Tom Hall a scrivere la storia di Doom, molto prima che tu ti unissi a id nel settembre 1993, nove mesi dopo l'inizio della produzione. Riassumere la storia di Tom in due frasi non equivale in alcun modo a scrivere la storia di DOOM. Nemmeno alla lontana."

In realtà Petersen aveva già riconosciuto in un altro post, pubblicato prima della risposta di Romero, che fu Tom Hall l'autore della backstory. Ma ha anche spiegato che non gli è stata data quando ha scritto le due righe sul manuale di gioco dedicate all'argomento, che quindi sono completamente sue.

Ma questo è solo uno dei tanti scambi tra i due ex-id, che vanno avanti con questi toni almeno dal 2021, quando Petersen affermò che Doom vendette circa 100.000 copie. "Ciao Sandy. Spero che tu stia bene,", ha risposto rapidamente Romero. "Le vendite della versione registrata di Doom nel 1994 furono superiori a 100.000. Volevo solo che tu lo sapessi."

Lo stesso schema, con Petersen che fa un'affermazione e Romero che lo riprende, si è ripetuto più volte nel corso degli anni, tra correzioni relativamente a chi creò certe mappe, chi si occupò del rocket jump e così via. Il 10 ottobre 2022 c'è stato anche uno scambio sulla natura di Doom 2, che Petersen ha definito un gioco fatto tanto per incassare, mentre Romero ha spiegato che la produzione del gioco seguì lo stesso iter degli altri giochi di id.

Insomma, a suo modo è uno scontro divertente, utile anche per conoscere alcune curiosità sui primi giochi di id Software.