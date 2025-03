Secret Mode si divide da Sumo Group

Ristrutturazione in corso

Secret Mode ha pubblicato giochi come Still Wakes the Deep, Turbo Golf Racing ed Eternal Threads. I suoi progetti futuri attualmente annunciati sono Empyreal e Mars Horizon 2: The Search for Life.

Empyreal è uno dei prossimi giochi pubblicati da Secret Mode

Sebbene Emona Capital abbia precedentemente investito in studi di sviluppo di videogiochi come Relic Entertainment e Amber Studio, Secret Mode rappresenta il suo primo investimento nel campo della pubblicazione dei videogiochi. Staremo a vedere a cosa porterà questo accordo.

L'entità della transazione non è stata svelata e difficilmente lo sarà, visto che Secret Mode non è una società per azioni e non c'è alcun obbligo di svelare i dettagli economici dell'accordo.