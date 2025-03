PlayStation 2 festeggia oggi il suo venticinquesimo anniversario: la console Sony è stata lanciata in Giappone il 4 marzo del 2000, per approdare poi negli USA e in Europa rispettivamente nell'ottobre e nel novembre dello stesso anno.

Annunciata ufficialmente un anno prima, nel marzo del 1999, PS2 è riuscita a consolidare lo straordinario successo ottenuto dal precedente modello, che ha segnato l'eccezionale debutto di Sony nel mercato dei videogiochi nelle vesti di produttore hardware.

L'obiettivo dell'azienda giapponese era quello di portare nei negozi una piattaforma che fosse tecnicamente all'avanguardia, ed è per questo che i progettisti hanno munito PlayStation 2 dell'iconico processore Emotion Engine a 64 bit.

La console era inoltre equipaggiata con un lettore DVD, fondamentale per garantire determinate capacità multimediali e assicurare agli utenti un dispositivo che fosse anche versatile.