PS2 ha venduto 160 milioni di unità: Jim Ryan aggiorna i dati ufficiali

"Nell'anno fiscale conclusosi a marzo 2013 sono state spedite in totale 16,5 milioni di unità PS3 e PS2", ha dichiarato Ahmad nel 2018 . "La PS2 veniva ancora spedita in questo periodo, quindi le informazioni che ci mancano sono quante unità erano PS2 e quante PS3. Utilizzando gli 80 milioni di unità vendute di PS3 come guida, si può lavorare a ritroso e alla fine capire che le vendite di PS2 [da marzo 2012 fino alla fine della sua produzione] devono essere state vicine ai 4 milioni".

L'ultimo aggiornamento che avevamo ricevuto sulle vendite di PlayStation 2 segnalava 159 milioni di unità vendute. Sony aveva dichiarato ufficialmente di aver venduto 150 milioni di unità nel 2011, ma PS2 è rimasta in produzione per altri due anni. L'analista Daniel Ahmad di Niko Partners ha poi dichiarato che le vendite sono salite a 155,1 milioni nel marzo 2012.

Le console più vendute al mondo

Nintendo Switch

PlayStation 2 domina da tempo la classifica delle console più vendute di tutti i tempi.

Con 160 milioni di unità vendute, il dispositivo di gioco più vicino in classifica è il Nintendo DS con 154,02 milioni di unità vendute. Segue Nintendo Switch con 139,36 milioni di unità vendute. Va però ricordato che Switch è ancora in produzione come console di punta di Nintendo. Tutti stiamo aspettando l'arrivo di una nuova piattaforma, ma le vendite di Switch non si fermeranno immediatamente.