Tekken 8 introduce un Pass Battaglia: i dettagli dell'aggiornamento ufficiale

Tekken 8 include una serie di microtransazioni, mai ben viste dai fan, e ora fa un ulteriore passo in tale direzione: un nuovo update sarà disponibile il primo di aprile e si occuperà, tra le varie, di introdurre un Pass Battaglia.

Si chiamerà Tekken Pass e avrà come è tipico una versione gratuita per permettere ai giocatori di salire di livello completando missioni giornaliere e sfide settimanali tramite match online per sbloccare "vari oggetti". Non è stato precisato quali siano questi oggetti.

Inoltre, vi sarà anche una versione a pagamento che - oltre agli oggetti base - permetterà di ottenere anche "qualcosa di qualità maggiore" e permetterà anche di ottenere Tekken Coin da spendere nel negozio in-store.

L'aggiornamento si occupa anche di introdurre Eddy Gordo.