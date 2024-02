Tekken 8, Katsuhiro Harada difende le microtransazioni: i costi sono triplicati da Tekken 7

Non tutti i giocatori hanno accettato di buon grado l'introduzione del Tekken Shop di Tekken 8, ovvero il negozio interno del gioco dove è possibile acquistare con valuta premium costumi ed elementi vari per personalizzare i personaggi. Sulla questione è intervenuto Katsuhiro Harada in persona, che ha spiegato che le microtransazioni sono un male necessario in un titolo live service, dato tra sviluppo, contenuti post-lancio e server i costi sono praticamente decuplicati rispetto agli anni '90 e quasi triplicati rispetto a quelli di Tekken 7 del 2015.

"I costi di sviluppo sono ora 10 volte maggiori rispetto agli anni '90 e più del doppio o quasi il triplo del costo di Tekken 7. Anche i server del Fight Lounge sono costosi da mantenere. In passato non c'erano così tante specifiche e non c'era online. Inoltre non avevano una risoluzione e un'alta definizione così elevate", ha detto il director della serie in post su X in risposta a un utente che ha criticato le microtransazioni nei giochi, in particolare facendo un paragone tra quelle di Street Fighter 6 e Tekken 8.

Harada successivamente ha spiegato che i tempi sono cambiati e i costi di sviluppo sono cresciuti in maniera sostanziale e a ritmi di gran lunga maggiori rispetto a quelli dell'allargamento dei consumatori potenziali, rendendo praticamente essenziali sistemi di monetizzazione aggiuntivi a quelli del semplice prezzo di acquisto di un gioco base, come per l'appunto microtransazioni, DLC e così via. Un discorso che chiaramente che vale per buona parte dell'industria e non solo per Tekken 8.

"Ora, così tante persone vogliono che il gioco sia supportato a lungo. Per questo motivo costa denaro aggiornare continuamente il gioco. Probabilmente però (l'autore del post) conserva solo bei ricordi dei vecchi giochi vissuti da ragazzo e non presta attenzione ai tempi che cambiano e ai costi crescenti. La situazione economica e tutto il resto stanno cambiando. Se semplicemente non facciamo nulla come suggerisce, il gioco smetterà di funzionare tra pochi mesi. Penso che sia quello che vuole. Quindi è inutile parlargli di queste realtà. Vuole che interrompiamo l'attività economica e smettiamo di aggiornare e supportare il gioco.