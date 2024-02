Suicide Squad: Kill the Justice League, l'analisi dell'endgame e dei suoi contenuti

Avete completato la campagna di Suicide Squad: Kill the Justice League? Be', la vostra esperienza con il titolo Rocksteady non finisce qui: analizziamo l'endgame.

A circa un mese dal lancio, cosa rimane di Suicide Squad: Kill the Justice League? Letteralmente fatto a pezzi da una campagna di risentimento per larga parte ingiustificata, bocciato già prima dell'uscita nei negozi a causa del pregiudizio legato alla sua struttura live service (che in realtà incide pochissimo sull'esperienza), l'ultimo titolo di Rocksteady Studios ha in realtà appena cominciato il proprio percorso. Come accade infatti per questo genere di produzioni, completare la campagna non è che il primo passo per accedere ai contenuti che vengono chiamati "endgame", che a loro volta verranno arricchiti nel corso del tempo e delle stagioni, in questo caso attraverso aggiornamenti gratuiti che introdurranno nuovi personaggi giocabili, nuovi scenari, nuove missioni, nuove armi e varianti inedite per nemici e boss. In attesa del debutto della Stagione 1, che avverrà nel corso del mese di marzo e vedrà l'arrivo di un Joker diverso rispetto a quello che abbiamo conosciuto nella saga di Batman: Arkham, ecco la nostra analisi dell'endgame di Suicide Squad: Kill the Justice League.

Crisi Finita? Ce l'abbiamo fatta a salvare Metropolis in Suicide Squad: Kill the Justice League. O forse no? Come vi abbiamo raccontato nella recensione di Suicide Squad: Kill the Justice League, la storia ruota attorno a una squadra di criminali inviati dalla spietata Amanda Waller a compiere una missione apparentemente impossibile: uccidere la Justice League e sconfiggere l'entità che ha corrotto in maniera irrimediabile la mente e il cuore di supereroi come Superman, Batman, Flash e Lanterna Verde. Spoiler: ricorrendo a una serie di espedienti, Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang e King Shark riescono in qualche modo a portare a termine l'incarico e battono anche il potentissimo Brainiac, solo per scoprire che la sua invasione coinvolge in realtà anche universi paralleli al nostro. Per risolvere definitivamente il problema, dunque, dovremo trovare ed eliminare altre tredici varianti dell'androide alieno. È questo letteralmente l'inizio della fine del gioco, intitolato non a caso Crisi Finita: la citazione di una delle saghe più celebri di sempre per l'universo fumettistico DC, che ci vedrà continuare a combattere per le strade di una Metropolis ancora assediata dalle truppe del temibile supercattivo nel tentativo di sbloccare nuovo equipaggiamento, nuovi potenziamenti e altro ancora. Come da tradizione, insomma, questa fase è stata pensata per offrire ai giocatori sfide sempre più difficili, ricompense sempre più ricche, qualche simpatica variazione sul tema (vedi la possibilità di affrontare nuovamente Brainiac nella sua variante Flash) e, magari, la possibilità di sviluppare anche i personaggi della squadra che per qualche motivo abbiamo trascurato.

I contenuti dell'endgame I contenuti principali dell'endgame di Suicide Squad: Kill the Justice League Completata la campagna di Suicide Squad: Kill the Justice League, vedremo dunque la mappa di Metropolis arricchirsi di nuove missioni, che avremo il compito di portare a termine nel tentativo di far crescere il nostro Grado Crisi Finita fino al livello 100. Non sarà semplice riuscirci, tuttavia: ottenere i punti necessari allo scopo implicherà affrontare le medesime sfide più e più volte, ma a difficoltà sempre più alte. In tal senso, le Missioni Incursione ricoprono un ruolo fondamentale: si tratta di incarichi che si svolgono in un universo alternativo e ci vedranno difendere un'enorme pianta di Poison Ivy dall'attacco dei nemici, resistere all'assalto di ondate di avversari mentre una sonda di Luthor raccoglie dati oppure distruggere dei dispositivi protetti da barriere e truppe di Brainiac. La squadra attraversa un portale in Suicide Squad: Kill the Justice League Accedere alle Missioni Incursione richiederà però l'impiego di una certa quantità di Promezio, un materiale che è possibile ottenere solo completando altri incarichi, ad esempio le Missioni Squadra di Supporto per conto del Giocattolaio o del Pinguino, in cui dovremo salvare civili o membri della banda criminale in un contesto particolarmente frenetico, in cui sfruttare davvero a fondo le abilità di movimento dei nostri personaggi. A questi contenuti si aggiungono anche la sfida Ammazza il Tempo in cui bisogna sopravvivere a orde virtualmente infinite di nemici entro un tempo limite per poi fuggire, e tutto ciò che ruota attorno al grado di difficoltà, applicabile non solo alle varie tipologie di missioni, ma anche allo stesso scenario di Metropolis, che presenterà dunque unità più coriacee e pericolose.

Fu vera gloria? I nanopotenziamenti disponibili in Suicide Squad: Kill the Justice League L'endgame di Suicide Squad: Kill the Justice League fa esattamente ciò che ci si aspettava da un'esperienza del genere: offre sfide man mano più complesse per chi desidera davvero specializzare le proprie build, esplorando a fondo le capacità dell'equipaggiamento più raro e pregiato, nonché i potenziamenti speciali che si sbloccano dopo il termine della campagna. Ci riferiamo in questo caso sia alle abilità extra legate all'intera squadra suicida, caratterizzate da un albero a parte (sempre "gestito" dalla scaltra Hack) rispetto a quelle dei vari Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang e King Shark; sia ai nanopotenziamenti che è possibile applicare a determinate armi per renderle ancora più efficaci e devastanti, così da supportarci durante le nuove sfide. E diamoci 'sto cinque in Suicide Squad: Kill the Justice League In termini assoluti questa fase di gioco non offre di certo una grande varietà, limitandosi come detto a una manciata di tipologie di missioni che bisogna ripetere ancora e ancora, alzando di volta in volta il livello di difficoltà per far salire il Grado Crisi Finita. Alla fine dei conti si tratta di un esercizio di abilità per chi "ne vuole ancora", e trae legittimazione proprio da tale intento. Si può sfruttare l'endgame per bilanciare il livello dei personaggi, prendendone il controllo e facendoli salire di grado attraverso il completamento di sfide e combattimenti, visto che di certo a questo punto ci saremo concentrati su di un singolo elemento; oppure per testare i limiti di un multiplayer cooperativo forse meno centrale ai fini dell'esperienza rispetto alle premesse, eppure molto divertente con la giusta compagnia. Se però sono nuovi contenuti, quelli che bramate, dovrete attendere ancora qualche giorno per il debutto della Stagione 1.