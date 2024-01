Suicide Squad: Kill the Justice League, c'è Joker nel nuovo video

Nel video viene sottolineato che con l'alternarsi delle stagioni di Suicide Squad: Kill the Justice League tutti i nuovi contenuti saranno gratuiti e bisognerà eventualmente pagare solo per gli elementi estetici: un approccio del tutto simile a quello di, uh, Marvel's Avengers.

Il nuovo video diario di Suicide Squad: Kill the Justice League introduce Joker , sebbene quest'ultimo sia di fatto deceduto ai tempi di Batman: Arkham City. Come fa dunque il celebre villain a tornare?

Le perplessità non mancano

Non c'è dubbio che un piano di aggiornamenti gratuiti con personaggi extra e nuove missioni rappresenta un punto di forza e una possibile attrattiva per Suicide Squad: Kill the Justice League, ma sul piano del gameplay e della struttura permangono grosse perplessità.

È infatti inspiegabile che gli sviluppatori abbiano accantonato un sistema di combattimento collaudato come il freeflow in favore di meccaniche third persona shooter all'apparenza solide ma tendenti al ripetitivo, con attacchi melee poco soddisfacenti (da eseguire coi grilletti, peraltro...) e una struttura che sembra molto legata alla natura live service dell'esperienza.