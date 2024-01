The Last of Us Parte II Remastered: Senza Ritorno è ingiocabile se si usa Joel, per i fan

The Last of Us Parte II Remastered include una nuova modalità nota come Senza Ritorno. Si tratta di un gioco di tipo roguelite che permette di interpretare vari personaggi, compresi alcuni che nella modalità storia non sono accessibili al giocatore. Tra i vari è compreso anche Joel. Ogni personaggio ha le proprie unicità e quella di Joel è essere più resistente con lo svantaggio di essere più lento e incapace di schivare. Questo però lo rende per molti ingiocabile, visto che gli avversari sono stati pensati per Ellie e Abby, personaggi più agili di Joel.

Alcuni utenti stanno segnalando la propria frustrazione tramite Reddit, come potete vedere nell'esempio qui sotto che mostra Joel bloccato in un loop di attacchi nemici corpo a corpo.

"Il gioco non è stato costruito per questo povero uomo e per il suo culo pesante", scrive il giocatore. "Ho dato un nome al mio dolore, ed è Naughty Dog".