Palworld è lo scossone di cui il mercato videoludico aveva bisogno?

Palworld non fa in tempo a stabilire un record che ha già infranto il prossimo, le testate internazionali non parlano d'altro ed è assolutamente normale che sia così: il titolo di Pocket Pair ha fatto centro e chissà, magari è davvero lo scossone di cui il mercato videoludico aveva bisogno.

Cominciamo dai numeri: al momento in cui scriviamo (ma tutto potrebbe accadere, come visto nei giorni scorsi) Palworld ha superato i 5 milioni di copie vendute e si è imposto come il terzo gioco con più utenti contemporanei su Steam di sempre, mentre non è ancora chiaro quale sia la portata del fenomeno su Xbox Game Pass.

Mentre il team di sviluppo aggiornava orgogliosamente la lista degli achievement sbloccati, tuttavia, sui social divampavano le polemiche: da una parte quelle relative alle evidenti somiglianze fra Palworld e Pokémon, dall'altra gli sfoghi abbastanza inediti di chi accusa il gioco di essere disgustosamente volgare.

A conferma di quanto sia controverso il titolo di Pocket Pair, sono persino riemerse alcune dichiarazioni del CEO dello studio, nonché creatore di Palworld, che metteva l'originalità in secondo piano e diceva che la cosa migliore è puntare sulle mode, seguendo dunque i trend del mercato per non sbagliare.