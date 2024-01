Palworld è il terzo gioco con più utenti contemporanei su Steam di sempre, a un passo da CS2

I record continuano ad arrivare per Palworld : da poco è diventato infatti il terzo gioco con più giocatori contemporanei di sempre su Steam . Parliamo della classifica complessiva, che include anche i free to play che di norma dominano la Top 10.

Quanto durerà il successo?

Ovviamente il successo di Palworld potrebbe solo essere temporaneo. Il passaparola sta spingendo un po' tutti a comprare il gioco e a provarlo, ma dovremo vedere quanto a lungo dureranno questi numeri. Nell'arco di poche settimane una grossa fetta di pubblico potrebbe lasciare il survival, mentre giochi come Counter Strike, PUBG e Dota 2 proseguiranno tranquillamente con centinai di migliaia di giocatori ancora per anni.

In ogni caso, è un successo che pochi potevano immaginarli e anche se questi numeri dovessero rivelarsi temporanei ci sarà tutto lo spazio per riottenerli o superarli nel corso dei mesi, in concomitanza con l'arrivo di nuovi aggiornamenti: ricordiamo infatti che Palworld è attualmente in Accesso Anticipato.

Il team di sviluppo afferma anche che non c'è alcuna intenzione di infrangere il diritto d'autore di altri giochi.