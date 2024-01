Palworld: non c'è 'alcuna intenzione di violare' la proprietà intellettuale di altri giochi

Palworld sta generando molto rumore in questi suoi primi giorni di vita e uno dei motivi è legato al fatto che le sue creature sono enormemente simili ai Pokémon, più nel design di vari mostri che nella sostanza del gioco. Ora, PocketPair - autori di Palworld - ha affermato che non ha "alcuna intenzione" di essere ritenuta legalmente colpevole per qualsiasi somiglianza con altri popolari franchise di mostri tascabili.

Parlando con Automaton, Takuro Mizobe, capo di PocketPair, ha dichiarato che il gioco ha superato le verifiche legali e che non è stata intrapresa alcuna azione contro il progetto. "Realizziamo i nostri giochi con grande serietà e non abbiamo assolutamente intenzione di violare la proprietà intellettuale di altre aziende", ha dichiarato Mizobe.

Mizobe ha comunque parlato di Pokémon, descrivendolo come il "leader assoluto del genere di raccolta/allevamento di mostri" e ora un "grande predecessore" di Palworld.