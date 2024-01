Piranha Bytes dice che non è ancora finita: le ultime sulla chiusura del team di Elex e Gothic

Come vi abbiamo segnalato, stanno circolando vari rumor legati alla possibile chiusura del team Piranha Bytes, famoso autore di giochi come Gothic ed Elex. Ora, il team di sviluppo ha detto la propria sulla questione affermando che non è ancora finita.

Game Informer ha contattato Piranha Bytes e il CEO Michael Rüve ha dichiarato: "Cari fan, sì, è vero. Noi, Piranha Bytes, siamo in una situazione difficile. In questo momento circolano molte notizie su di noi e questa è la nostra risposta: Non pensiate sia ancora finita! Faremo di tutto per continuare a creare mondi in cui ci si possa perdere. Questo è ciò per cui i nostri cuori hanno sempre battuto. Siamo convinti che avremo successo. Siamo menti creative e le idee non mancano! Restiamo uniti, qualunque cosa accada".

"Ora ci stiamo concentrando su questo obiettivo con tutte le nostre forze e faremo di tutto per trovare un partner per questo progetto. Non appena ci saranno novità, le condivideremo con voi. Grazie mille per il vostro continuo sostegno!".