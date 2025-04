Gothic 1 Remake si mostra in un nuovo video che illustra le differenze con la versione originale

THQ Nordic ha pubblicato un nuovo video diario degli sviluppatori per Gothic 1 Remake, che mostra in particolare le differenze tra questo nuovo Remake e la versione originale, dimostrando l'evoluzione effettuata dal gioco in ambito tecnico e non solo.

Il team Alkimia Interactive spiega, in questo documentario, alcuni aspetti dello sviluppo dell'RPG, diventato un progetto decisamente ambizioso di ricostruzione totale di quello che è considerato un esponente particolarmente importante dei giochi di ruolo open world videoludici.

L'operazione di ristrutturazione, peraltro, non coinvolge soltanto gli elementi tecnici, ovvero la grafica e l'audio, ma anche altri aspetti del gioco, con alcune nuove introduzioni effettuate in termini di narrazione e anche di meccaniche di gioco.