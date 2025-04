Gli sviluppatori di Obsidian Entertainment hanno spiegato che The Outer Worlds 2 punta a offrire un'esperienza RPG più profonda rispetto a quanto visto nel primo episodio della serie, capace di donare ai giocatori una libertà sostanzialmente maggiore.

"Stiamo cercando modi per incentivare il giocatore a sperimentare con build diverse, tradizionali o non tradizionali", ha detto il design director Matt Singh ai microfoni di IGN. Il concetto chiave è quello delle sinergie: un sistema in cui abilità, tratti e perk si intrecciano nell'ambito di configurazioni imprevedibili, ricompensando la creatività e l'audacia.

Il cuore di questa rivoluzione risiede proprio nelle abilità, che abbandonano le macro-categorie del primo episodio per diventare entità autonome, con caratteristiche più marcate e differenze più evidenti. "Vedevamo spesso personaggi bravi in tutto, ma questo alla fine riduceva la personalizzazione", ha spiegato il lead systems designer Kyle Koenig.

"Dunque abbiamo voluto rendere ogni punto investito davvero significativo: meno confusione, più identità. Se volete che il vostro personaggio sia esperto in armi e dispositivi medici, insomma, in The Outer Worlds 2 saprete esattamente dove investire."